Football americano | IFL 2023 | definite le semifinali playoff | avanzano Skorpions e Dolphins

(Di domenica 11 giugno 2023) Saranno quindi, Panthers Parma controVarese e Guelfi Firenze controAncona le duedei Play-off della IFL – ItalianLeague, che andranno a decidere quale squadra raggiungerà l’Italian Bowl. Ricordiamo che il grande evento, per l’occasione, si disputerà a Toledo (Ohio, Stati Uniti) il prossimo primo luglio. Nel corso di questo fine settimana si sono disputati i due incontri valevoli per il Wild Card Round, con Guelfi Firenze e Panthers Parma che, da teste di serie, attendevano le rispettive rivali. Si è partiti conAncona contro Ducks Lazio e una sfida mai in discussione, conclusa con il punteggio di 41-18. Dopo un primo quarto concluso sul 7-7, i marchigiani hanno piazzano un primo parziale di 20-3 per andare al riposo, prima del ...