Folla davanti alla chiesa per l’ultimo saluto a Giulia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlcune centinaia di persone sono presentidi Santa Lucia a Sant’Antimo in attesa dell’uscita del feretro per dareTramontano, la 29enne uccisa dal fidanzato a Senago. I cittadini sono assiepati a ridosso della parrocchia perché la famiglia ha chiesto una cerimonia strettamente privata. Alcune donne indossano magliette bianche con la scrittae Thiago, il nome del bimbo che la giovane aveva in grembo. Inè stato esposto il gonfalone della Regione Campania. “può essere indicata come una testimone, una martire”, ha detto il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, che con il parroco don Salvatore Coviello, presiederà la cerimonia dei funerali di ...