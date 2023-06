Florida | uomo rischia di perdere una gamba per un’infezione batterica contratta dopo essere stato morso

(Di domenica 11 giugno 2023) Undellaha quasi perso una– e sarebbe potuto morire – a causa di una rara infezionecarnivora che si è sviluppataalla coscia durante una lite familiare. Donnie Adams, un assistente funebre di 53 anni del sobborgo di Riverview a Tampa, è andato al pronto soccorso a metà febbraio per curare una protuberanza delle dimensioni di una moneta sulla parte superiore della coscia sinistra. Ma quello strano dolore non passava tanto da ricorrere alle cure del pronto soccorso. Era il 14 febbraio e nonostante antitettanica e antibiotici tre giorninon era più in grado di camminare. Così il chirurgo Fritz Brink capisce che l’stano la ...

Uno dei suoi slogan è ": dove il wokismo va a morire " . Sono innumerevoli le dichiarazioni ...woke senza apparire come i vichinghi che hanno assalito il Campidoglio il 6 gennaio Può un...Giocavamo i match fra college, contro college della, del Kansas, del Texas, del Colorado, ... Una straordinaria prodezza che ha fatto scattare in piedi come un soltutti gli spettatori del ...... fra le carte sequestrate dall'Fbi nella sua residenza di Mar - a - Lago, in, c'erano anche ... "Sono uninnocente, non avrei mai pensato che una cosa del genere sarebbe potuta accadere a un ...

Florida: un uomo vive sott'acqua per oltre 2 mesi battendo ogni record Radio Number One

Non è mai capitato che una città ospitasse un GP di Formula 1, le Finals NBA e le Stanley Cup Finals nel giro di un mese: il primato di Miami.MIke Dragich è diventato un eroe in Florida per il selvaggio combattimento a mani nude contro un alligatore di 3 metri, che si era intrufolato nel ...