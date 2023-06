Lo afferma il ministro del Pnrr e le politiche Ue e il Sud Raffaeleintervenendo al Forum in Masseria rilevando come "occorre essere prudenti" perchè "l'Italia per la scelta dei precedenti ...Così sul Pnrr il ministro per gli Affari Ue,. "Quando ci siamo insediati erano raggiunti 25 ... Lavoriamo per modificare "tutti gli obiettivi , redisporre unada qui al 30 giugno 2026. L'...... difficilmente modificabili - chissà cosa accadrà quando il ministro Raffaelepresenterà ufficialmente la proposta di- e definite secondo priorità decise a Bruxelles e non a Roma. ...

Fitto, 'modifica del Pnrr è l'occasione per mettere ordine' Agenzia ANSA

"La finestra che abbiamo di fronte della revisione del Pnrr" la cui scadenza è il 31 agosto, "è l'ultima occasione per mettere ordine". (ANSA) ...11.18 Pnrr,Fitto:"Velocità,ma no alla fretta" "Fare velocemente,ma non in fretta.Que- sta è l'ultima finestra che abbiamo per mettere ordine nel Piano".Così sul Pnrr il ministro per gli Affari Ue, ...