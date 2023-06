(Di domenica 11 giugno 2023) Per il ministro degli Affari Ue,e Sud la missione dei funzionari Ue che in questi giorni saranno a Roma rientra nelle verifiche già previste.

...temi "e sui fatti" e così si "potrebbe aprire unutile per il nostro paese". Lo afferma il ministro alle Politiche Europee, al Pnrr, alle Politiche di Coesione e al Sud Raffaele...... difficilmente modificabili - chissà cosa accadrà quando il ministro Raffaelepresenterà ...i costi che abbiamo pazientemente elencato fin qui Un elemento finora poco presente nel: la ...L'incontro di Caltanissetta è inserito in uncalendario di eventi in giro per l'Italia e l'... Ad animare ilci saranno Mario Ferrara e Germano Longo. Le conclusioni sono affidate alla ...

Fitto: il dibattito sulle modifiche Pnrr andava avviato due anni fa Il Sole 24 ORE

Il ministro alle Politiche Europee, al Pnrr, alle Politiche di Coesione e al Sud Raffaele Fitto è intervenuto al Fourm in Masseria di ...Per il ministro degli Affari Ue, Pnrr e Sud la missione dei funzionari Ue che in questi giorni saranno a Roma rientra nelle verifiche già previste.