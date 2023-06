Firenze | si cerca ovunque la piccola Kata La bimba di 5 anni è scomparsa da ieri

Leggi su agi

(Di domenica 11 giugno 2023) AGI - Sono andate avanti tutta la notte e ancora stamattina a, le ricerche di, la bambina di cinquefiglia di peruviani,da. Lastava giocando con alcuni coetanei nel cortile dell'hotel Astor, una struttura occupata alla periferia della città dove risiede la famiglia, quando la madre, intorno alle 13 di, ne ha perso le tracce. Per le ricerche sono stati attivati 2 diversi team di unità cinofile molecolari, una dei volontari Vab della città metropolitana di, una del Centro Cinofili Carabindi. Queste due unità, già nell'immediatezza conseguente alla denuncia, hanno setacciato per tutta la notte grossa porzione dell'area urbana in cui ricade lo stabile, con ...