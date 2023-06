Firenze | scomparsa una bimba peruviana di 5 anni Ricerche in corso anche con i cani in tutta la zona

(Di domenica 11 giugno 2023) Sono inda ieri e si sono protratte perla notte aledi una bambina di 5, di nome Cataleya (Kata) Alvarez. La piccola di origine, secondo quanto sin qui ricostruito, stava giocando con altri bambini nel cortile del palazzo dove vive, l’ex albergo Astor occupato da varie famiglie, nel quartiere di Novoli, mentre la madre era al lavoro. Quando la donna è rientrata, nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno, non ha trovato la piccola e ha quindi sporto denuncia ai carabinieri. Sembra che poco prima di scomparire avesse avuto un bisticcio con altri bambini. Kata indossava una maglietta bianca e pantaloni viola quando è stata vista l’ultima volta. Le, condotte dai carabinieri insieme ai vigili del fuoco, ...

Sono in corso ricerche a, nel quartiere Novoli: èuna bambina di 5 anni di nome Kataleya detta Kata. La piccola, di origine peruviana, sarebbealle 13 di sabato 10 giugno: indossava una t - shirt ...vive ore d'angoscia per una piccola di cinque anni della quale si è persa ogni traccia. Laè avvenuta nella zona di Novoli intorno alle 13. Secondo una prima ricostruzione riportata ...E'nel nulla la piccola Cata ieri pomeriggio a: si cerca ovunque ma soprattutto in zona Novoli. Le ultime ...

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, scattate le ricerche TGCOM

Ancora senza esito le ricerche della piccola peruviana di 5 anni che viveva con la madre e il fratellino in un albergo dismesso causa Covid ...La scomparsa della piccola Cataleya Alvarez, conosciuta affettuosamente come Kata, ha scosso la città di Firenze, generando un'ondata di apprensione.