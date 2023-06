Firenze | scomparsa una bimba peruviana di 5 anni L’appello della madre | «Aiutatemi» L’ultimo bisticcio e le ruggini tra vicini nel palazzo occupato

(Di domenica 11 giugno 2023) Sono in corso da ieri e si sono protratte per tutta la notte ale ricerche di una bambina di 5, di nome Cataleya (Kata) Alvarez. La piccola di origine, secondo quanto sin qui ricostruito, stava giocando con altri bambini neldove vive, l’ex albergo Astorda varie famiglie in via Maragaliano, nel quartiere di Novoli, mentre laera al lavoro. Quando la donna è rientrata, nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno, non ha trovato la piccola e ha quindi sporto denuncia ai carabinieri. Sembra che poco prima di scomparire avesse avuto uncon altri bambini. Kata indossava una maglietta bianca e pantaloni viola quando è stata vista l’ultima volta. Le ricerche, condotte dai carabinieri insieme ai vigili del fuoco, anche con ...

Per questo i parenti, gli amici, gli investigatori insieme anche ai Vigili del Fuoco stanno setacciando palmo a palmo il palazzo e la casa didove è stata vista per l'ultima volta Kataleya ...Caterina, la mamma della bambina, lancia un appello: "Aiutatemi a trovare mia figlia". E racconta: "Sono tornata a casa dal lavoro e non c'era, fino a dieci minuti prima la mia amica l'ha vista che giocava" video ..."La piccola Cataleya Alvarez èda sabato pomeriggio a Novoli,. Condivido e faccio appello a chiunque avesse informazioni a contattare le Forze dell'Ordine. Ricerche in corso anche ...

Cataleya, bimba di 5 anni scomparsa a Firenze: la lite con un amichetto, poi è svanita nel nulla ilmessaggero.it

Sono proseguite per tutta la notte a Firenze ma senza esito finora le ricerche da parte dei carabinieri della piccola Cataleya Alvarez, 5 anni, la bambina peruviana scomparsa da ieri pomeriggio dalla.E’ da ieri sera, 10 giugno 2023, sotto assedio via Boccherini, nel quartiere di Novoli, all’angolo con via Maragliano, dove è scomparsa Cataleya (detta Cata), bambina di 5 anni di ...