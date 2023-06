Firenze | scomparsa una bambina di cinque anni Sparito e poi ritrovato ad Istanbul il padre di Enzo Maresca | collaboratore di Pep Guardiola Mentre si giocava la finale se ne erano perse le tracce

(Di domenica 11 giugno 2023) Unadi, residente ae di origine peruviana, èieri a. Kataleya Chicllo Alvarez stava giocando all’esterno dello stabile in cui vive con la famiglia. La madre si appella per essere aiutata nelle ricerche da chiunque possa. La prefettura ha attivato il piano per le ricerche. Utilizziamo la foto della minore, tratta da Rai tgr Toscana, al solo scopo di favorirme la ricerca.il Manchester City vinceva la coppa dei campioni si perdevano ledell’uomo., 43, ex calciatore, allenatore, è attualmente nello staff di Peptecnico dei campioni d’Europa. Ildiieri ...

Per questo i parenti, gli amici, gli investigatori insieme anche ai Vigili del Fuoco stanno setacciando palmo a palmo il palazzo e la casa didove è stata vista per l'ultima volta Kataleya ..."La piccola Cataleya Alvarez èda sabato pomeriggio a Novoli,. Condivido e faccio appello a chiunque avesse informazioni a contattare le Forze dell'Ordine. Ricerche in corso anche ...Una bambina di cinque anni, residente a,e di origine peruviana, èieri a. Stava giocando all'esterno dello stabile in cui vive con la famiglia. La madre si appella per essere aiutata nelle ricerche da chiunque possa. Mentre il Manchester City ...

Cataleya, bimba di 5 anni scomparsa a Firenze: la lite con un amichetto, poi è svanita nel nulla ilmessaggero.it

Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - Le ricerche di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze nell'area di Novoli, ...A Firenze scomparsa una bambina di 5 anni, di nome Kata, d'origine peruviana. È scomparsa mentre giocava nel cortile dell'ex hotel Astor. Gli aggiornamenti.