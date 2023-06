Firenze | scomparsa bambina di 5 anni La madre | “So chi potrebbe averla presa”

(Di domenica 11 giugno 2023) Asi cerca senza sosta Kata, diminutivo di Kataleya Alavarez, bimba di 5intorno alle 15 di ieri, sabato 10 giugno. Di origine peruviana, alta 115 cm, con occhi e capelli castani, l'ultima volta che è stata vista indossava una maglietta bianca, pantaloni viola e scarpe nere. Sarebbementre stava giocando con altri bambini nel cortile dello stabile dove vive, l'ex hotel Astor, ora occupato da alcune famiglie (LE IMMAGINI DEL LUOGO: VIDEO). "È impossibile che lei si perda da sola, qualcuno l'hae l'ha portata via. Ho detto ai carabinieri chi può essere", ha detto la mamma dellaai microfoni del Tg1. Al giornalista che le chiedeva cosa direbbe a queste persone, ha risposto: "Che la riportino la, che non se la devono ...

Sono stati anche attivati i Vigili del fuoco di Firenze. Quando è scomparsa indossava una maglietta bianca e pantaloni viola. In base a quanto diffuso su fb alla ricerche partecipa la comunità peruviana a Firenze che ha organizzato gruppi da ieri sera, 10 giugno.

Prende sempre più i contorni del giallo la scomparsa a Firenze di una bambina peruviana di 5 anni, Mia Kataleya, che i familiari chiamano Kata, svanita nel nulla ieri, sabato 10 ...Katalina, la bambina di cinque anni scomparsa ieri pomeriggio a Firenze, sarebbe ancora viva. Un'amica della madre, Isabel, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un uomo, dall'accento ...