Firenze | bimba 5 anni scomparsa da ieri | Cataleya Alvarez sparita nel nulla dopo la lite con un amichetto

(Di domenica 11 giugno 2023) Ricerche a tappeto in tuttadove da sabato mattina unadi cinquenel. Della piccola non si sa più niente dalle 13 della giornata diquando, secondo le ricostruzioni, si trovava all'interno dell'ex hotel Astor, ora occupato da varie famiglie

In base a quanto diffuso su fb alla ricerche partecipa la comunità peruviana ache ha organizzato gruppi da ieri sera, 10 giugno, per ritrovare la piccola.8.00scomparsa,senza esito le ricerche Ancora senza esito le ricerche di Cataleya, detta Kata, laperuviana di 5 anni scomparsa ieri adalla sua abitazione, un albergo occupato nel quartiere periferico Novoli. I carabinieri hanno controllato sia lo stabile che le vie contigue, anche ...... 5 anni, la bambina peruviana scomparsa da ieri pomeriggio dalla sua abitazione, uno stabile occupato tra via Maragliano e via Boccherini, nel quartiere di Novoli, alla periferia di. I ...

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, le ricerche in corso da ieri RaiNews

La mamma della bambina era al lavoro e la piccola Cataleya Alvarez, Kata, era stata affidati agli zii. Pare abbia litigato coi cuginetti e si sia allontanata dal palazzo della zona di Novoli dove ...Ansia a Firenze, dove una bambina di 5 anni di origine peruviana ... La madre era al lavoro, quando è rientrata non l’ha trovata, secondo alcuni testimoni la bimba avrebbe litigato con alcuni coetanei ...