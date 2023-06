Firenze | 24 ore dalla scomparsa di Kata Ancora nessuna traccia

(Di domenica 11 giugno 2023) AGI - Sono andate avanti tutta la notte estamattina a, le ricerche di, la bambina di cinque anni figlia di peruviani,da ieri. La bimba stava giocando con alcuni coetanei nel cortile dell'hotel Astor, una struttura occupata alla periferia della città dove risiede la famiglia, quando la madre, intorno alle 13 di ieri, ne ha perso le tracce. Per le ricerche sono stati attivati 2 diversi team di unità cinofile molecolari, una dei volontari Vab della città metropolitana di, una del Centro Cinofili Carabinieri di. Queste due unità, già nell'immediatezza conseguente alla denuncia, hanno setacciato per tutta la notte grossa porzione dell'area urbana in cui ricade lo stabile, con esiti negativi. Ma la perlustrazione della struttura prosegue anche ...

Bambina di 5 anni scomparsa a, ricerche nella notte. La denuncia dei genitori: 'Stava ... Sono passate troppee non so niente'. 'Sono tornata dal lavoro e la bambina non c'era', ha detto la ...Chi è la bambina scomparsavived'angoscia per una piccola di cinque anni della quale si è persa ogni traccia. La scomparsa è avvenuta nella zona di Novoli intorno alle 15. Secondo una ...La piccola è scomparsa intorno alle13. E' stata la madre a presentare denuncia di scomparsa ai ... una dei volontari VAB della città metropolitana die una del Centro Cinofili Carabinieri ...

Firenze, ore di angoscia per la scomparsa di Cataleya | La bimba di 5 anni si è allontanata sabato pomeriggio Il Riformista

La mamma della piccola Kataleya Alvarez, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, no ha retto alla tensione si è sentita male, trasportata in ospedale ...A Firenze sono in corso le ricerche di una bambina di 5 anni, di nome Cataleya Alvarez. La piccola, di origine peruviana, si trovava nel palazzo dove vive, l'ex albergo Astor occupato da varie famigli ...