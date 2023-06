Fiesso d’Artico Anna Tuzzato morta in un incendio in una casa di Etterbeek

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 11 giugno 2023) Tragica morte per una ragazza veneziana., 29 anni, ha perso la vita in unadi, alle porte di Bruxelles. La giovane di(Venezia) èin un. I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere dinell’appartamento, al terzo piano della palazzina in cui abitava. Il rogo è scaturito da una cucina al primo piano, ma le cause non sono ancora state accertate. La giovane veneziana di 29 anni lavorava da due anni a Bruxelles come responsabile della comunicazione di una ong attiva nell’agricoltura biologica., laureata in Comunicazione a Padova, viveva in Belgio a, una cittadina di 47 mila ...