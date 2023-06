Fidanzato Francesca Fialdini | chi è? «Lui il mio porto sicuro | c' è da un bel po' »

(Di domenica 11 giugno 2023) Dopo una stagione lavorativa piena di impegni, la vita privata e sentimentale diè all'insegna della leggerezza e soprattutto dell'amore. La conduttrice di Da Noi... A Ruota Libera, il programma che chiude la domenica pomeriggio di Rai1 in onda subito dopo Domenica In di Mara Venier, è felicemente innamorata ma non l'ha mai presentato ufficialmente nemmeno sui social. Chi è ildi? Dobbiamo risalire e affidarci ad alcuni gossip usciti agli inizi del 2023. Sembra sia Milo Brunetti, odontotecnico originario di Oggiono (paese in provincia di Lecco), laureato all'Università di Genova. I due starebbero insieme dal 2020 e non hanno mai convissuto. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni,(oltre a svelare perché ha tagliato i ...

Ha due fratelli , Carlo e, la madre è Carla Merz . La tv lo attira, motivo per cui lo ... che si è presto tramutata in una bollente passione che né le telecamere né l'alloradi lei ...... spiegando che quando eradavvero in molti lo hanno accusato di aver costruito una storia ... in passato, si era parlato anche di un flirt conChillemi. La favola d'amore Can e ...Can Yaman torna sul set La conferma è arrivata: a luglio inizieranno le riprese della seconda stagione di "Viola come il mare" , la fortunata serie di Mediaset conChillemi . Le puntate ...

Botte a Francesca De André Si apre il processo all'ex fidanzato LA NAZIONE

«Fino a luglio ho ancora impegni in tv e con le bozze del mio saggio sui disturbi alimentari. Poi mi piacerebbe volare lontano» dice. Destinazione «Brasile!» ...È passato quasi un anno dall'addio tra Francesca Neri e Claudio Amendola (che sembra aver trovato un nuovo amore). Un matrimonio finito dopo 25 anni… Leggi ...