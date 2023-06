Festivalle – Il festival internazionale di musica e arti digitali della Valle dei Templi

(Di domenica 11 giugno 2023), ilche si tiene ad Agrigento nelladei, è arrivato alla settima edizione.– Le date L’evento si terrà dal 3 al 6 agosto 2023 e anche per questa nuova edizione, allo straordinario scenario deigreci inseriti nella lista?UNESCO?dei Patrimoni Culturali dell’Umanità, ilabbinerà quanto di meglio lacontemporanea (ma anche jazz, rock, avanguardie e sperimentazioni) nazionale epuò vantare e rendendo ancora una volta magico il. Ecco la line-up: Qui ulteriori info sul. Cerca altri Concerti ed ...

Il 14 e 15 luglio torna, sul lungomare e nell'isola pedonale di viale Carducci, l'ormai collaudato 'degli artisti di strada'. Appuntamento con la tradizione marinara il 21 - 22 - ...... il Museo Nazionale di Matera con un ingresso ridotto per chi accede alDove: Cava del Sole, Matera, Italia Quando: 15 - 30 Luglio 2023 sonicparkfestival.it/Immersi nella ...Non mancano poi l' Ypsigrock che festeggia 26 anni nel borgo di Castelbuono, ilalla Valle dei Templi e il giovanissimo Opera. E poi il Mish Mash al Castello di Milazzo (in foto),...

Nola, Festival Le voci di Napoli: luci sui giovani MARIGLIANO.net

il festival abbinerà quanto di meglio la musica contemporanea (ma anche jazz, rock, avanguardie e sperimentazioni) nazionale e internazionale può vantare e rendendo ancora una volta magico il ...