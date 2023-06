Eviaggio - Un sito per consultare gli hotel | i ristoranti e i camping dotati di colonnine

Leggi su quattroruote

(Di domenica 11 giugno 2023) "Con l'auto elettrica non ti fermi per ricaricare, ma ricarichi quando ti fermi". il mantra di, uninternet totalmente gratuito che raccoglie tutti i "destination charger" (definizione coniata dalla Tesla) strategicamente posizionati tra centri commerciali,, luoghi di villeggiatura,, villaggi e campeggi. Per tutti. A differenza della rete diallestita da Elon Musk,censisce leadatte a qualsiasi marca di auto elettrica e non solo quelle riservate ai proprietari di una Tesla. Lo scopo è chiaro: facilitare gli spostamenti degli utenti che hanno scelto di abbracciare la mobilità alla spina e aiutarli a pianificare viaggi e turismo sul territorio nazionale, supportandoli nella ricerca di strutture ricettive ...