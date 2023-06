Eugenie di York mamma bis | perché ai figli non andrà alcun titolo reale

(Di domenica 11 giugno 2023) A differenza dei nipoti di re Carlo, aididinon spetta. Si tratta di un’ingiustizia o c’è altro? Qualche giorno fadiha dato alla luce il suo secondo genito Ernest George Ronnie, diventato il tredicesimo in linea di successione al trono britannico, insieme al fratellino maggiore August che era già al dodicesimo posto. Tuttavia, nonostante l’importanza del lignaggio, tanto da essere potenziali eredi, i nipoti del principe Andrea, a differenza di quelli di Re Carlo, non hanno. Pochi giorni fadiè diventataper la seconda volta – (Fonte IG: ...

Secondo fiocco azzurro per Eugenie di York e per il marito Jack Brooksbank, che hanno dato il benvenuto a Ernest George Ronnie. Il bebè, come annunciato dalla neo mamma su Instagram, è… Leggi ...I figli della Principessa Eugenia di York non avranno un titolo reale, al contrario dei figli dei cugini Harry e William: ecco perché ...