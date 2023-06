Esposito-day | il primo subito titolare! In palio la promozione in Serie A

Leggi su inter-news

(Di domenica 11 giugno 2023) Giornata particolare per i fratelli, tutti e tre impegnati per tre obiettivi diversi, ma tutti importantissimi. Il, Sebastiano (di proprietà dell’Inter), scenderà titolare in Bari-Cagliari playoffB. PER LA– Bari e Cagliari si preparano a scendere in campo per la sfida decisiva di ritorno per la finale playoff diB 2022-2023. In campo alle 20:30 per giocarsi lainA. Una giornata particolare per la famiglia, con i tre ragazzi in campo oggi e in tre partite diverse: la prima vedrà Sebastiano (in prestito dall’Inter) titolare contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Poi in campo Salvatore, anche lui con un passato all’Inter e oggi allo Spezia, per giocarsi la ...