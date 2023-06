Equitazione | Nations Cup Dressage | Benedek Pachl vince nel freestyle

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) La tappa di FEICup di, tenutasi a Pilisjászfalu (Ungheria), si è ufficialmente conclusa con l’ultima prova in programma. Sul campo di gara situato nei pressi di Budapest, il magiaro– padrone di casa (su Donna Friderika) – si è aggiudicato la gara dicon il punteggio di 75.430%. Alle sue spalle, in seconda, terza e quarta posizione, visto che solo quattro erano i partecipanti al contest, si sono piazzati: l’altra ungherese presente in concorso, ossia Jazmin Yom Tov (Konfucius) con 72.430%, e i polacchi Marta Sobierajska (Ultrablue de Massa), terzo a quota 71.185%, e Mateusz Cichon (Herzregent 2) a quota 71.010%. Con questo ultimo concorso in agenda si è quindi concluso questo meeting della FEICup di. Foto: ...