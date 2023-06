Elly Schlein riabbraccia i transfughi di Articolo Uno | «Questo è un ricongiungimento famigliare | nel Pd siete a casa» – I video

(Di domenica 11 giugno 2023) «1 è stata unarifugio per tanti. Così come l’Anpi e altre associazioni. Oggi il nuovo Pd deve diventareper quelle persone e quelle mobilitazioni: oggi è il giorno di unfamiliare. Finisce una storia ma solo perché ne inizia un’altra. Facciamo insieme ciò che in questi anni abbiamo sognato di fare». Sono le parole diintervenendo all’assemblea di1 alla ex Whirlpool di Napoli. La segretaria del Pd è stata accolta da un lungo applauso e dall’abbraccio del segretario di1, l’ex ministro Roberto Speranza, che ieri ha annunciato lo scioglimento del partito: «Sono stati anni non facili, ho dato l’anima della funzione molto delicata di ministro della Salute, sono orgoglioso del lavoro fatto ...

Lo ha detto la segretaria del Pd,, all'assemblea di Articolo Uno in corso alla ex Whirlpool di Napoli.La situazione di oggi è che la segretaria del Pd, da una parte, parla di unità ma non fa nomi e cognomi: 'Continueremo a essere una forza massimamente unitaria ma non lo possiamo essere ...Accenni di dialogo social, tra tag ed emoticon, per Carlo Calenda ed. La segretaria dem, dall' assemblea di Articolo Uno che si è tenuta in mattinata alla ex Whirlpool di Napoli, aveva mandato un messaggio a tutto il fronte delle opposizioni: "...

L'assemblea di Articolo Uno, che chiude la sua storia come partito per rientrare nel Pd, ha visto l'intervento anche di Bersani, che ha dettato la linea a Schlein ...“Continueremo a essere una forza massimamente unitaria, ma non lo possiamo essere da soli. Quando perdiamo, ahimè, non perdiamo da soli, ma noi ci prendiamo la nostra responsabilità, anche gli altri l ...