Dzeko-Inter | sensazioni negative! E Lukaku torna al Chelsea ? SM

(Di domenica 11 giugno 2023) Finita la stagione calcistica, per l’è tempo di sedersi a tavolino per programmare il mercato. In attacco diversi punti di domanda:in primo piano LE ULTIME ? Ieri sera l’ha chiuso ufficialmente la sua annata perdendo la finale di Champions League contro il Manchester City per 1-0. Ora è tempo di programmare la prossima. Per farlo bisognerà fare dei ragionamenti importanti. In particolare sull’attacco: sono due i nomi in procinto di partire:. Il primo va in scadenza di contratto il 30 giugno. Come riferisce Daniele Miceli di Sport Mediaset, ad oggi c’è distanza tra le parti. L’vorrebbe fargli un prolungamento al ribasso, ovvero intorno ai 4 milioni (ne prende cinque), mentre il giocatore punta a riconfermare l’attuale ...