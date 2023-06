Dumfries | «Avremo fame di vittoria nella prossima stagione Futuro? Resto all’Inter»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 giugno 2023) Denzel, difensore dell’Inter, ha parlato in zona mista al termine della sfida di ieri sera contro il Manchester City Denzel, difensore dell’Inter, ha parlato in zona mista al termine della sfida di ieri sera contro il Manchester City. PAROLE – «Stiamo male, è dura quando perdi una finale, specialmente se finisce 0-1. Specie dopo una partita così, con tante occasioni costruite. Ogni finale viene decisa dai dettagli. Stasera abbiamo difesomaniera corretta, purtroppo non abbiamo concretizzato quanto creato. Siamo tutti delusi, si perde e si vince insieme. Inzaghi ci ha detto di essere orgoglioso di noi. Quando torneremo insieme, nonostante questa sconfitta,di. ...