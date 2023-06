Dora l’esploratrice | l’eroina avventurosa dei più piccoli

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 11 giugno 2023) Torniamo a parlare di Nickelodeon, e lo facciamo con uno dei suoi personaggi più caratteristici:. Chi è? Gli autori di questo cartone animato sono Chris Gifford, Valerie Walsh e Eric Weiner. Negli Stati Uniti la serie è arrivata nel 2000, mentre in Italia cinque anni più tardi, nel febbraio 2005. Il target è quello dei bambini in età prescolare, e in originale ha un adattamento inglese e spagnolo. Questo perché la giovane protagonista,appunto, è una bambina ispanica. Tre gemelle e una strega un gruppo irresistibile Infrangere la quarta parete La serie si compone di sette stagioni, ma non ha una vera e propria trama: la piccolaama cercare avventure, in compagnia della sua scimmietta Boots, ed è sempre pronta ad aiutare ...