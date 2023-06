Donnalisi | amore al capolinea? Interviene il padre della ex vippona

Leggi su 361magazine

(Di domenica 11 giugno 2023) Iin crisi? Le parole del papà di Antonella, il signor Stefano Fiordelisi, serviranno a placare la maretta tra i due? Istarebbero vivendo un momento di crisi. I due infatti al momento si trovano separati. Ad intervenire sulla maretta c’ha pensato il signor Stefano,dell’ex. Intanto i fan cercano di tirare su il morale alla moche nei giorni scorsi si era anche cancellata da Twitter. “Sei la più bella del mondo, sorridi!” le ha scritto un’utente e fan. E lei pare ce la stia mettendo tutta per risollevarsi, così come si evince dalla risposta al tweet. I due ragazzi stanno insieme da sette mesi. Loro due, come è noto, si sono conosciuti nella casa di Cinecittà durante l’edizione scorsa del Grande Fratello Vip. Da quando è finita l’avventura televisiva non si sono ...