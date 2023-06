Domitys Quarto Verde apre le porte agli anziani che vogliono vivere un’estate in compagnia

(Di domenica 11 giugno 2023) La residenza per i senior autosufficienti in centro a Bergamo mette a disposizione appartamenti arredati, pensione completa e la possibilità di partecipare a tante attività di svago e socializzazione

Si è tenuta il 18 maggio, pressoVerde , in via Pinamonte da Brembate 5, a Bergamo, la seconda tappa del Roadshow nazionale del Silver Economy Network , prima rete italiana di aziende e associazioni che offrono ...Si è tenuta il 18 maggio, pressoVerde , in via Pinamonte da Brembate 5, a Bergamo, la seconda tappa del Roadshow nazionale del Silver Economy Network , prima rete italiana di aziende e associazioni che offrono ...

Domitys Quarto Verde apre le porte agli anziani che vogliono vivere ... L'Eco di Bergamo

In vista della bella stagione, infatti, Quarto Verde, la residenza di Domitys in centro a Bergamo, mette a disposizione i propri appartamenti e servizi per brevi periodi: da una a 29 notti i senior ...