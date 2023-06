Dominio Ducati al Mugello Trionfa Pecco Bagnaia

(Di domenica 11 giugno 2023)) ha vinto il GP d’Italia in MotoGP disputato al. Un vero e proprio trionfo per la scuderia italiana che ha piazzato ben quattro moto davanti a tutti . Secondo ha chiuso, a 1"067", lo spagnolo Jorge Martin (Prima Pramac), terzo il compagno di squadra Johann Zarco (+1"977) che ha prevalso, dopo una lotta serrata, su un ottimo Luca Marini (Mooney VR46 Racing...

...Mugello in un boccone e si prepara a digerire il secondo titolo Mondiale consecutivo con la... Unnella gara di casa, esaltata dal ritorno del grande pubblico ( 135.670 spettatori in tre ...Il, già evidente nella gara Sprint di sabato, si è replicato anche nel Gran premio sulla distanza normale. Il 'Gp degli altri' lo ha vinto Brad Binder con una Ktm che si conferma la ...Pecco Bagnaia ha vinto ancora, come aveva già fatto ieri nella sprint race. Il Mugello per lui non è più semplicemente il Gran premio di causa, ma un feudo su cui è capace di restare incontrastato. ...

MotoGP, Bagnaia li fa tutti rossi: è dominio Ducati al Mugello GPOne.com

Un vero e proprio capolavoro nella terra del Rinascimento. Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2023, grazie ad una prestazione impeccabile dal pr ...