Domenica In su Rai 1 | ospiti di Mara Venier e anticipazioni dell' ultima puntata

(Di domenica 11 giugno 2023) Oggi 11 giugno alle 14:00 ultimo appuntamento conin: ecco glichericeverà nel suo salotto primaa pausa estiva. Oggi 11 giugno, ultimo appuntamento conIn primaa pausa estiva. Il programma diandrà in onda su Rai 1 e Rai Italia a partire dalle 14:00 Durante questatra gliche la conduttrice ospiterà nel suo salotto ci saranno Albano, Aiello e Sal Da Vinci. Sarà Albano ad aprire la nuovadiIn, il cantante si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a cantare alcuni suoi successi come 'Nel sole', 'Ci sarà', 'È la mia vita', accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio ...

... Dazn e Sky) e Spezia - Verona alle 20.45 (a Reggio Emilia, Dazn), mentre la finale del Mondiale Under 20 Italia - Uruguay è fissata per le 23 (a La Plata,2). Una giornata di passione che i tre ...Oggi 11 giugno, ultimo appuntamento conIn prima della pausa estiva. Il programma di Mara Venier andrà in onda su1 eItalia a partire dalle 14:00 Durante questa puntata tra gli ospiti che la conduttrice ospiterà nel suo ...... finale del Mondiale Under 20 2023, è in programmaalle 23:00 all'Estadio Unico 'Maradona' di La Plata, in Argentina. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su2 . Il ...

Il saluto di ''Domenica In'' prima della pausa estiva Rai Storia

Nella guida tv dell’8 giugno 2023 la semifinale dei Mondiali Under 20 andrà in onda su Rai Sport mentre la finale dei playoff di Serie B sarà visibile su… Leggi ...Oggi 11 giugno alle 14:00 ultimo appuntamento con Domenica in: ecco gli ospiti che Mara Venier riceverà nel suo salotto prima della pausa estiva.