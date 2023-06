“Domenica In” | Mara Venier in lacrime ricorda il genero | “Hai portato gioia e amore per 18 anni”

(Di domenica 11 giugno 2023) In apertura dell’ultima puntata stagionale di “In”,ha preso la parola – non senza difficoltà – per Perizona Magazine.

In,Venier in lacrime lascia lo studio. A volte il dolore è troppo . E cercare di tenerselo dentro, forse, può solo peggiorare le cose. Per questoVenier , nel corso del suo ...Oggi Mauro Coruzzi sarà ospite diVenier nell'ultima puntata diIn . Ma chi è PlatinetteVenier ricorda Pier Francesco Forleo aIn e scoppia a piangere Sandra Milo, le ...Venier si commuove aprendoIn . Non è facile andare in onda dopo la morte del genero scomparso a 62 anni qualche giorno fa. La morte di Pier Francesco Forleo, dirigente Rai, ha lasciato ...

E Mara non è riuscita a contenere il dispiacere. Ha pronunciato parole di tenerezza e affetto, richiamando ricordi indelebili nella sua memoria. E poi, forse presa dalla forza delle emozioni, ha ...Platinette, all'anagrafe Mauro Coruzzi, è molto di più di quello che vediamo in televisione. Artista, intrattenitore, conduttore, speaker, opinionista, autore, scrittore e ...