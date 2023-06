Domenica di maltempo sulla Campania | scatta l’allerta meteo

... la diciassettesima edizione di Musica in Quota prosegue18 giugno in Val Grande, a Pian d'...Vaudo 339 7606822 " Guide Ufficiali Parco Val Grande " Cooperativa Valgrande In caso diil ...In caso dil'escursione sarà posticipata a18 giugno. Per motivi logistici e organizzativi è obbligatoria la prenotazione al numero 3475780966. Listen to my podcastIl centro di tutto sarà piazza Europa: con la palestra come alternativa, in caso di. Oggi,11 giugno, la giornata si aprirà alle 16 con le letture e i laboratori creativi. Alle 20, ...

Domenica di maltempo a Taranto, rinviato il “Mercato Méditerranée ... TarantoBuonaSera.it

Una bomba d'acqua di 15 minuti ha colpito il capoluogo e diverse aree della provincia nella mattinata di domenica 11 giugno. Il maltempo proseguirà nel pomeriggio e anche nei prossimi giorni ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valido dalle 14 alle 21 di oggi, domenica 11 giugno su tutta la Campania. Saranno possibili temporali improvvi ...