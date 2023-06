Djokovic vince per la terza volta il Roland Garros

(Di domenica 11 giugno 2023) (Adnkronos) – Novakriscrive la storia del tennis a Parigi. Il 36enne serboper laile conquista il 23° titolo del Grande Slam, uno in più di Rafael Nadal, record per il tennis maschile., che domani tornerà numero 1 del mondo, sconfigge in finale il norvegese Casper Ruud, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-3, 7-5 dopo tre ore e quattordici minuti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il match Di fronte a un parterre di stelle (Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Mike Tyson, Hugh Grant e addirittura Tom Brady), il primo set è combattuto e tirato, conche ...Quella che è stata forse la gara più importante della vita diè iniziata in salita, col norvegese n.4 del mondo che si è portato sul 4 - 1 nel primo set dopo aver strappato il servizio al ...Ha sconfitto in finale il norvegese Ruud con il punteggio di 7 - 6 (7 - 1), 6 - 3, 7 - 5 dopo tre ore e quattordici minuti Novakriscrive la storia del tennis a Parigi . Il 36enne serboper la terza volta il Roland Garros e conquista il 23° titolo del Grande Slam , uno in più di Rafael Nadal, record per il ...

Djokovic, eccoti la storia: batte Ruud al Roland Garros, conquista il 23° Slam e torna n.1 La Gazzetta dello Sport

Di Gaia Piccardi, inviata a Parigi e Redazione Sport Questa sarà la terza finale di Ruud negli ultimi cinque major, ma finora ha sempre perso. Djokovic inoltre ha vinto tutti e quattro i… Leggi ...Novak Djokovic è il re di Francia. Il tennista ha battuto in finale Casper Ruud vincendo, con il punteggio di 7-6, 6-3, 7-5, il Roland Garros. Il serbo entra ...