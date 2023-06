Djokovic vince il Roland Garros | fa suo il 23esimo Slam in carriera

(Di domenica 11 giugno 2023) Parigi – Novakriscrive la storia del tennis a Parigi. Il 36enne serboper la terza volta ile conquista iltitolo del Grande, uno in più di Rafael Nadal, record per il tennis maschile., che domani tornerà numero 1 del mondo, sconfigge in finale il norvegese Casper Ruud, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-3, 7-5 dopo tre ore e quattordici minuti. A 36 anni e 20 giorni Nole è il più anziano campione del, battuto anche questo primato di Nadal, e lunedì inizierà la settimana numero 388 da numero 1 del mondo. Nessuno meglio di lui interpreta fino in fondo la frase di Napoleone che campeggia sul Philippe Chatrier, quella che...

