Djokovic vince il Roland Garros | è record con 23 Slam

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 giugno 2023) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Novakha vinto iledizione 2023 battendo in finale il norvegese Casper Ruud in tre set con il punteggio di 7-6 (1), 6-3, 7-5 dopo 3h16? di gioco. Per il serbo si tratta del 23moin carriera che gli permette di tornare numero 1 del mondo e staccare Rafa Nadal in questa speciale classifica che lo vede adesso in testa solitario. Con questo titolo,diventa il primo uomo a trionfare almeno tre volte in ogni, un traguardo che nel tennis femminile hanno raggiunto Margaret Court, Stefffi Graf e Serena Williams; diventa anche il campione più anziano a 36 anni e 20 giorni, anche in questo caso superando Rafa Nadal in questa particolare classifica. “Sono molto felice di poter condividere con voi questa giornata molto ...