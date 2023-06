Djokovic vince il Roland Garros | è record con 23 Slam

(Di domenica 11 giugno 2023) Grazie a questo successo, il serbo torna anche numero uno al mondo. PARIGI (FRANCIA) - Novakha vinto iledizione 2023 battendo in finale il norvegese Casper Ruud in tre set con il punteggio di 7-6 (1), 6-3, 7-5 dopo 3h16' di gioco. Per il serbo si tratta del 23moin carr

Novak Djokovic riscrive la storia del tennis a Parigi. Il 36enne serbo vince per la terza volta il Roland Garros e conquista il 23° titolo del Grande Slam, uno in più di Rafael Nadal, record per il tennis. Con questo titolo, Djokovic diventa il primo uomo a trionfare almeno tre volte in ogni Slam, un traguardo che nel tennis femminile hanno raggiunto Margaret Court, Stefffi Graf e Serena Williams.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto il Roland Garros edizione 2023 battendo in finale il norvegese Casper Ruud in tre set con il punteggio di 7-6 (1), 6-3, 7-5 dopo 3h16' di gioco.Con pazienza ed esperienza Djokovic recupera con il controbreak nel settimo gioco. Ruud comanda il gioco, ma non riesce a chiudere il set. Si va al tie-break. Qui, Nole (che ha vinto quest'anno 6 ...