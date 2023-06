Djokovic stacca anche Nadal | il 23mo Slam è suo!

Battendo il norvegese,ottiene di nuovo il primo posto nel ranking Atp, scalzando Carlos Alcaraz, che aveva superato in semifinale. Il serbo, dopo aver vinto il primo Major della stagione, l'...L'inseguimento è finito. L'11 giugno 2023 alle 18.25 ora di Parigi, dopo tre ore e tredici minuti di finale contro un ottimo Casper Ruud, NovakRafa Nadal e resta da solo in testa alla classifica dei più titolati di sempre negli Slam. Nole vince 76(1) 63 75, diventa il primo uomo a trionfare in ogni Slam almeno tre volte e ...... ma dall'altra parte della rete si troverà unche vuole diventare il più vincente di ... Zverevtotalmente la spina e non riesce a prolungare la sua permanenza sul Philippe Chatrier: Ruud ...

Roland Garros, trionfa Djokovic: stacca Nadal e diventa il tennista ... Open

Roland Garros: Djokovic in trionfo e nella storia Novak Djokovic è il re di Parigi: il serbo vince il suo terzo Roland Garros, il secondo negli ultimi due anni, grazie al… Leggi ...Con questo successo Djokovic conquista il suo 23esimo slam e diventa il tennista più vincente della storia, staccando Rafa Nadal, fermo a 22. Di fronte a un parterre di stelle (Kylian Mbappé, Zlatan ...