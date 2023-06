Djokovic-Ruud | programma e telecronisti Eurosport finale Roland Garros 2023

(Di domenica 11 giugno 2023) Ile isudel match tra Novake Casperdel. Oggi a Parigi si può scrivere la storia: in caso di vittoria, il serbo conquisterebbe infatti il 23° slam della sua carriera, staccando Rafa Nadal e diventando il più vittorioso di sempre. A tentare di rovinargli la festa sarà il norvegese, per il secondo anno di fila ina Parigi e determinato a fare meglio del 2022, quando racimolò pochi game contro lo stesso Nadal. Appuntamento alle ore 14.30. Latraalsarà visibile sucon ...

Oggi nell'ultimo atto degli uomini perché mai, dopo averlo battuto 4 volte su 4 senza lasciargli un set Novakdovrebbe perdere con Casperin una tappa così importante con in palio il ...GLI HEAD TO HEAD: 4 - 0si sono incontrati quattro volte, sempre in Italia: due agli Internazionali BNL d'Italia e due alle Nitto ATP Finals a Torino. Ha sempre vinto il ...Domani la finale maschile tra il serbo Novake il norvegese Casper, rispettivamente terza e quarta forza del seeding. " foto LivePhotoSport "

Roland Garros 2023, Djokovic-Ruud è una finale per la storia. Da una parte e dall'altra OA Sport

Oggi, domenica 11 giugno, non prima delle 14.30, Novak Djokovic e Casper Ruud si affronteranno nella Finale del singolare maschile del Roland Garros 2023. Sul campo Philippe Chatrier andrà in scena un ...A Novak Djokovic manca una sola vittoria per conquistare il 23mo Slam e staccare Nadal. Se dovesse riuscirci, tornerebbe anche numero 1 del mondo, ...