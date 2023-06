Djokovic-Ruud oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di domenica 11 giugno 2023) Novakse la vedrà contro Caspernella finale maschile del, secondo Slam della stagione in chiusura sui campi di terra battuta di Parigi. Il serbo è ad un passo dalla storia. Vincendo, infatti, tornerebbe numero uno al mondo ma soprattutto agguanterebbe il suo 23° Major mettendo a segno il sorpasso nei confronti del rivale di sempre Rafael Nadal nella classifica ‘all-time’. L’operazione è decisamente fattibile perma non scontata contro il solido norvegese. Quest’ultimo è giunto ormai alla terza finale della carriera in uno Slam (la seconda consecutiva nella capitale francese). Il bilancio dei precedenti, tuttavia, non può dare conforto a. Il suo avversario, infatti, si trova avanti addirittura per 4-0 (2-0 il computo sul ...

Il serbo ha un appuntamento importante con la storia: sarebbe il terzo titolo sulla terra rossa, dopo i trionfi del 2016 e del 2021, il 23° titolo Slam ...Oggi, domenica 11 giugno, non prima delle 14.30, Novak Djokovic e Casper Ruud si affronteranno nella Finale del singolare maschile del Roland Garros 2023. Sul campo Philippe Chatrier andrà in scena un ...