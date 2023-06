Djokovic - Ruud | finale per la storia al Roland Garros

(Di domenica 11 giugno 2023) A Novakmanca una sola vittoria per conquistare il 23mo Slam e staccare Nadal. Se dovesse riuscirci, tornerebbe anche numero 1 del mondo, e inizierebbe la sua 388ma settimana in carriera in ...

GLI HEAD TO HEAD: 4 - 0si sono incontrati quattro volte, sempre in Italia: due agli Internazionali BNL d'Italia e due alle Nitto ATP Finals a Torino. Ha sempre vinto il ...NovakL'ex tennista svedese Mats Wilander ha analizzato l'attesa finale del Roland Garros tra Novake Casper, in programma domenica 11 giugno a partire dalle ore 14:30. Il commentatore per Eurosport è tornato anche sulla semifinale vinta dal serbo contro Carlos Alcaraz, sottolineando: "...Oggi vedremo seaccuserà la pressione del 23mo Slam. Io non credo. Mi auguro chestavolta almeno un set lo vinca. In 4 incontri "italiani" non c'è mai riuscito. Ora sta giocando ...

Novak Djokovic (numero 2 nel Ranking Atp) sfida Casper Ruud (numero 4) nella finale del Roland Garros 2023, che si gioca oggi – domenica 11 giugno – a partire dalle ore 15. Teatro del match che assegn ...