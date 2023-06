Djokovic nella leggenda | vince lo Slam numero 23

(Di domenica 11 giugno 2023) AGI - Novak: nessuno come lui primastoria del tennis.finale del Roland Garros, secondodel 2023 sulla terra rossa parigina, il tennista serbo, testa di serie3, ha liquidato in tre set il volenteroso Casper Ruud con il punteggio di 7-6 6-3 7-5,ndo per la terza a Parigi e conquistando il 23esimo titolo del Grande(record assoluto). Quella che è stata forse la gara più importante della vita diè iniziata in salita, col norvegese n.4 del mondo che si è portato sul 4-1 nel primo set dopo aver strappato il servizio al secondo gioco (durato oltre 10 minuti) all'avversario. Il serbo ha stentato a trovare i colpi, regalando a un Ruud molto pulito e ...

Tennis, Novak Djokovic vince il Roland Garros ed entra nella leggenda: 23 Slam, è record Sky Tg24

