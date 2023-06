Djokovic il fuoriclasse che stritola gli avversari con la sua solidità mentale

(Di domenica 11 giugno 2023) Novakha vinto il Roland Garros. E quasi non è una notizia. La notizia è che ha vinto il 23esimo Slam della carriera, e ha superato Nadal fermo a 22. Federer si è arrestato a 20. Ilserbo, che oggi ha 36 anni, ha completato la sua lunga rincorsa. Ha battuto in finale il norvegese in tre set: 7-6 6-3 7-5. Ancora una volta ha dimostrato unafuori dal comune.ha una capacità straordinaria di concentrazione. Quando la partita sale di livello, quando si giocano i punti di massima tensione e importanza, lui fa sempre un salto di qualità. Abbiamo visto una statistica sui tie-break giocati in questo torneo. Ha giocato sei tie-break e non ha mai commesso errori gratuiti. È undivisivo, anche per le sue prese di posizione fuori dal campo ...

Novaksi spinge dove nessuno nel tennis era arrivato prima: ilserbo ha trionfato nella finale del Roland Garros contro Casper Ruud , vincendo il suo 23esimo Slam in carriera, record ...... al Roland Garros , andrà in scena la finalissima tra Novake Casper Ruud . Per il ... Alex Corretja ritiene, come moltissimi, che ilbalcanico sia il chiaro favorito per la finale ...Figurarsi quando un Major lo si vince, e Novakse ne intende di trionfi di questo tipo. In una recente intervista concessa a Eurosport , ilserbo ha ripercorso brevemente i ...

Djokovic il fuoriclasse che stritola gli avversari con la sua solidità ... IlNapolista

Roland Garros, oggi finale del singolare maschile Djokovic-Ruud: dove vederla in tv, precedenti, quote e quanto guadagna chi vince il torneo.Alex Corretja ritiene, come moltissimi, che il fuoriclasse balcanico sia il chiaro favorito per ... mentalmente è molto stabile in questi giorni e sembra molto concentrato", ha spiegato. Djokovic ...