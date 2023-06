Djokovic | il campione più vincente della storia I numeri dei record

Leggi su agi

(Di domenica 11 giugno 2023) AGI - Con la vittoria di oggi al Roland Garros contro Casper Ruud Novakdiventa il tennista piùdi tutti i tempi oltre a essere l'uomo dei. Per il serbo è la vittoria numero 1058 (su 1268 partite) da professionista, quinto nelladopo Jimmy Connosr (1274), Roger Federer (1251), Ivan Lendl e Rafael Nadal (1068). Con 23 successi in 35 finali (primato di finali), è il tennista piùnelle prove del Grande Slam in ambito singolare maschile superando Rafael Nadal (22): 10 Australian Open (assoluto), 7 Wimbledon, 3 Us Open e 3 Roland Garros.inoltre è l'unico tennista dell'era Open, insieme a Rod Laver, ad aver vinto consecutivamente - anche se non nello stesso anno solare - tutte e quattro le prove dello Slam, ma il ...