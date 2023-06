Djokovic | «A tutti i ragazzi dico | pensate al presente e se volete un futuro migliore | prendetevelo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 giugno 2023) Novakha vinto il Roland Garros. Il serbo ha vinto il 23esimo Slam della sua carriera, ha superato Nadal. In finale ha battuto il norvegese Ruud in tre set. Queste le parole dial momento della premiazione al Roland Garros. Gli viene donata la replica della Coppa dei Moschettieri con le targhe dei suoi 23 successi. «Ci provo, inizio con il francese, grazie ancora una volta per un’atmosfera meravigliosa. Sono molto felice di poter condividere con voi questa giornata molto speciale della mia vita. Non è una coincidenza che abbia vinto proprio qui il 23esimo titolo dello Slam perché questo è stato il torneo più difficile da vincere in tutta la mia carriera, perciò provo tante emozioni, ho vissuto tante cose in campo e fuori in questo campo, sono molto fiero di essere su questo campo, molto speciale per me, grazie per la vostra energia e ...