Disastro sfiorato sul set del Gladiatore 2 | feriti e ricoverati | cosa succede

(Di domenica 11 giugno 2023) Gladiatori finti, ferite vere. È successo sul set del sequel del celeberrimo «Il» di Ridley Scott, che firma anche questo secondo capitolo, quando durante una scena acrobatica girata in Marocco almeno sei persone, hanno riportato ustioni a causa di un incidente durante le riprese, secondo quanto riferisce «Variety» sul suo sito. Sulla base della dichiarazione di un portavoce della Paramount, il team medico della produzione è subito entrato in azione per assicurare un immediato soccorso ai, che hanno subito ricevuto le cure necessarie. Le ferite riportate non sono state tali da metterli in pericolo di vita. In tutto sei persone sono rimaste coinvolte, di cui quattro sono ricoverate. «Sono tutte in condizioni stabili e continuano a ricevere il trattamento necessario», assicurano dalla Paramount, che garantisce: «Monitoriamo la ...

Il Gladiatore 2, sfiorato il disastro sul set in Marocco: sei feriti ustionati Il Tempo

