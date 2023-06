DIRETTA MotoGP | GP Mugello 2023 LIVE | warm-up in tempo reale

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel-up del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale di. Sullo splendido scenario del tracciato del, con le sue curve iconiche e mozzafiato, i piloti entrano in azione per dare il via alla propria domenica. Si inizierà con il-up che prenderà il via alle ore 09.45 e permetterà ai protagonisti della classe regina di mettere mano alle rispettive moto, e girare sulla pista toscana, per gli ultimi 10 minuti prima della gara vera e propria, che prenderà il via alle ore 14.00 come consuetudine. Dopo la ...