DIRETTA MotoGP | GP Mugello 2023 LIVE | scatta il warm-up | 10 minuti di turno da sfruttare al massimo

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.53 Bagnaia sale al quarto posto a 177 millesimi da Aleix, Binder si porta al secondo posto a 46 millesimi, terzo Bezzecchi a 66 9.52 Aleix vola in vetta in 1:46.4569 con 182 millesimi su Marc Marquez, quindi terzo Vinales a 268, quarto Alex Marquez a 287, quinto Bezzecchi 9.51 Migliorano tutti, Bezzecchi 8 decimi sotto al T2, Marquez 680 millesimi, Binder 745 9.50 Jorge Martin scende a 1:47.885 con 4 millesimi su Aleix Espargarò, poi Savadori e Morbidelli, quinto Bagnaia, settimo Bezzecchi 9.49 Il primo crono di questo-up lo fissa Luca Marini in 1:48.744 9.48 I primi piloti si lanciano per il giro lanciato inaugurale, andiamo a vedere chi farà segnare il primo tempo di riferimento 9.47 Alla spicciolata sono entrati in azione tutti i protagonisti della classe regina. Si parte! 9.46 ...

Tutti gli orari dellaoggi insu TV8, Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW per vedere la gara anche in live streaming su skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky Sport . Al Mugello si ...Le gare saranno visibili intv sui canali di Sky Sport dedicati alla(canale 207 del decoder), oltre che in streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW e in chiaro su TV8. Sportface.it ...... da Valentino Rossi a Doohan, passando per le altre leggendecome Agostini e Dovizioso. Ma ... GP Italia insu Sky Sport Uno, Sky Sport ...

LIVE Mugello, Bagnaia cerca il bis. Via ai warm up, la MotoGP alle 14 La Gazzetta dello Sport

Siamo giunti al grande giorno del Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato del Mugello andranno in scena le tre gare, che andranno a mettere sul piatto 25 pu ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...