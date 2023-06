Diretta Bari - Cagliari 0 - 1 | ora LIVE la partita di oggi

(Di domenica 11 giugno 2023)- Ci siamo. Stasera scopriremo chi sarà la terza squadra ad essere promossa in Serie A dopo Frosinone e Genoa . In un San Nicola da record (oltre 60 mila spettatori presenti), ildi Mignani ...

- Ci siamo. Stasera scopriremo chi sarà la terza squadra ad essere promossa in Serie A dopo Frosinone e Genoa . In un San Nicola da record (oltre 60 mila spettatori presenti), ildi Mignani riceve la visita del Cagliari di Ranieri nel match valido per il ritorno della finale playoff di Serie B . All'andata la sfida è finita 1 - 1 (reti di Lapadula e Antenucci su ...... quando tutti e tre i figli giocheranno le loro finali: prima Sebastiano con il suoscenderà in campo contro il Cagliari nel ritorno dei playoff per la promozione in serie A (alle 20.30,...2023 - 06 - 11 20:07:25 La formazione ufficiale del(4 - 3 - 1 - 2) : Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Esposito, Cheddira, Morachioli. Allenatore: ...

87' - Ultima mossa di Ranieri: Pavoletti per Luvumbo 87' - Tre minuti alla fine, sale il supporto del pubblico 84' - Clamorosa traversa di Folorunsho, che strozza l'urlo di ...Bari-Cagliari, la diretta 39' Palo di Folorunsho dall'interno dell'area di rigore. 38' Ogni volta che ha il pallone il Cagliari, arrivano fischi di paura del ...