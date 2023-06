Diretta Bari - Cagliari 0 - 0 | ora LIVE la partita di oggi

(Di domenica 11 giugno 2023)- Ci siamo. Stasera scopriremo chi sarà la terza squadra ad essere promossa in Serie A dopo Frosinone e Genoa . In un San Nicola da record (oltre 60 mila spettatori presenti), ildi Mignani ...

2023 - 06 - 11 20:07:25 La formazione ufficiale del(4 - 3 - 1 - 2) : Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Esposito, Cheddira, Morachioli. Allenatore: ...Spareggio salvezza Serie A. Spezia - Verona h. 20:45 Finale playoff Serie B.- Cagliari 0 - ...- Ci siamo. Stasera scopriremo chi sarà la terza squadra ad essere promossa in Serie A dopo Frosinone e Genoa . In un San Nicola da record (oltre 60 mila spettatori presenti), ildi Mignani riceve la visita del Cagliari di Ranieri nel match valido per il ritorno della finale playoff di Serie B . All'andata la sfida è finita 1 - 1 (reti di Lapadula e Antenucci su ...

Bari-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni la Repubblica

Molto novità, invece, in casa Cagliari, dove non si vedono tra i titolari due pedine fondamentali come Mancosu (panchina) e Nandez (tribuna) Buonasera dalla redazione di TuttoBari.com e benvenuti alla ...Bari-Cagliari, la diretta 8' Tiro di Deiola da lato dopo una punizione per il Cagliari: rossoblù a un passo dal vantaggio. 5' Pericoloso Lapadula, il Cagliari si ...