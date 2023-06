Di Canio | «Non possiamo fare buonisti con Lukaku No cattiveria»

Leggi su inter-news

(Di domenica 11 giugno 2023) Paolo Difa assolutamente i complimenti all’Inter per la partita disputata, ma non dimentica l’errore grossolano di Romelusu Sky Sport. BOCCIATURA – Dicommenta così il match: «Il Manchester City era quasi disperato, avevano il terrore e ora è una liberazione. Erano lenti, appena l’Inter ha messo in moto qualche azione il City è sparito. I nerazzurri avevano voglia di prendersi il Paradiso, gli altri avevano paura. Troppe occasioni sprecate durante la partita. Le scelte dei giocatori hanno pesato, dall’egoismo di Lautaro Martinez che ha la possibilità di aspettare e ha fretta di tirare. Poteva confermarsi campione assoluto, le decisioni fanno la differenza. Un applauso a questi ragazzi, ma ci sono dei livelli. Noncon ...