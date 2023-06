Delitto di Perugia | Rudy Guede oggi è un uomo libero e vive a Viterbo | “Sono innocente | cercai di salvare Meredith”

(Di domenica 11 giugno 2023) “Qui aho cercato di soccorrere una ragazza che poi è morta”.le parole diche, per la prima volta dopo 16 anni, è tornato nei pressi della casa in via della Pergola, dove fu uccisa la studentessa ingleseKercher. Dopo la scelta del rito abbreviato, l’ivoriano è stato condannato a 16 anni per violenza sessuale e concorso in omicidio. Dopo 13 anni in carcere, ora è une continua a professarsi: “La pena che dovevo scontare in nome della legge si è conclusa, ora mi resta quella segnata dal giudizio degli sconosciuti, dalle occhiate sghembe al mio passaggio”.continua a dichiararsi. “Se le mie mani ...

Delitto di Perugia, Rudy Guede è un uomo libero e vive a Viterbo: "Cercai di salvare Meredith" TGCOM

Rudy Guede torna a Perugia, nei pressi dell'abitazione di via della Pergola dove sedici anni fa fu uccisa la studentessa inglese Meredith Kercher: continuando a negare la sua colpevolezza, l'ivoriano ...“Qui a Perugia ho cercato di soccorrere una ragazza che poi è morta”. Sono le parole di Rudy Guede che, per la prima volta dopo 16 anni, è tornato nei pressi della casa in via della Pergola, dove fu u ...