Debiti che non riesci a pagare | ora c’è chi ti può aiutare! A chi devi rivolgerti

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 11 giugno 2023) C’è una procedura ben precisa, prevista da una legge ad hoc, per aiutare achi si è fortemente indebitato. Ecco a chi bisogna rivolgersi per ricevere una grossa mano quando il peso deisi è fatto opprimente come un macigno. La legge viene in aiuto a chi è oberato dal peso dei– grantennistoscana.itIn un tempo che al di là dei grandi proclami – che hanno il grande vantaggio di essere sempre a costo zero – non sembra avere molto a cuore la dignità del lavoratore perdere l’impiego e trovarsi senza lavoro è una possibilità concreta. E con la perdita del lavoro vengono meno le entrate che magari ci servivano non soltanto per provvedere alle esigenze della famiglia, ma anche a. Per chi versa in questa condizione lo Stato ha ideato dunque una procedura per aiutare chi si ...