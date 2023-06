Davies | «Il Barcellona non mi ha preso perché sono canadese»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 giugno 2023) Alphonso, esterno del Bayern Monaco, ha parlato del suo possibile trasferimento al. Tutti i dettagli Alphonso, esternodel Bayern Monaco, ha parlato a CentreGoals. Di seguito le sue dichiarazioni. LE PAROLE – «Ilnel 2019 mi si è avvicinato, mi volevano ma poi il presidente Bartomeu ha detto noero. Ha ferito i miei sentimento, io avrei voluto trasferirmi lì ma non potevo firmare. Certo, la cosa veniva detta dalla stampa e non so se l’abbia realmente pronunciata ma è stato detto. Ciò che è chiaro è che non ho mai firmato per ile che gioco nel Bayern Monaco».